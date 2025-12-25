−11 градусов ожидается в Иркутске 25 декабря

В Иркутске днем 25 декабря 2025 потеплеет до −9…-11 градусов, снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер 5−10 м/с. Ночью похолодает до −22…-24.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью −19…-24, при прояснении −29…-34, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем столбик термометра остановится на отметке −14…-19, местами −4…-9, в северных и верхнеленских районах ночью −42…-47, при натекании облачности −32…-37, днем −21…-26, при облачной погоде −31…-36.
