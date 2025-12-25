−11 градусов ожидается в Иркутске 25 декабря

В Иркутске днем 25 декабря 2025 потеплеет до −9…-11 градусов, снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер 5−10 м/с. Ночью похолодает до −22…-24.