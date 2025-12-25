Трамп заявил, что мог бы заниматься Рождеством вместо Украины: он посетовал, что Киев отвлекает его от важного

Американский лидер Дональд Трамп 24 декабря отвечал на праздничные звонки детям. Они обращаются на линию NORAD, чтобы узнать местоположение саней Санта-Клауса. Однако Дональд Трамп не смог уделить этому приятному делу весь день. По его словам, от Рождества его отвлекает Украина и он об этом сожалеет.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что с радостью занимался бы праздничными хлопотами всё Рождество.
«Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нужно возвращаться к другим вещам», — поделился Дональд Трамп.
Стоит отметить, что 24 декабря NORAD начал трансляцию местоположения Санта-Клауса.
В ночь на 25 декабря сани Санта-Клауса заметили в воздушном пространстве РФ. Радары NORAD фиксировали их появление на Чукотке, в Сибири, над Москвой и другими российскими городами.