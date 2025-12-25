Северная Корея готовит новые тайные подводные вооружения: о планах доложили Ким Чен Ыну

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ознакомился с документом о разработке новых тайных подводных вооружений. Как отмечается, что планирует создать новую часть в составе военно-морских сил КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.
По данным агентства, Ким Чен Ын посетил место, где будет возведена атомная подлодка со стратегическими управляемыми ракетами. Ему доложили о ходе строительных работ.
«Товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части», — говорится в материале ЦТАК.
В ночь на 25 декабря президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну. Он пожелал счастливого Нового года. В поздравлении Владимир Путин отметил героизм северокорейских военных в Курской области.