«Подчеркнули естественную красоту»: пермский завод выпустил яркий календарь с девушками. Фото

Компания производит такой календарь уже 10 лет.
Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ), выпускающий прицепы под брендом «Экспедиция», представил новый календарь на 2026 год со съемками в этнографическом музее «Хохловка» в Пермском крае. Модели сняты в образах сельских девушек, в том числе на зимних страницах календаря — в летних сарафанах и других ярких образах, а фон для всех фотографий доработан с помощью нейросетей. Об этом URA.RU рассказали представители КРМЗ.
«Нейросетевые пейзажи подчеркнули естественную красоту наших девушек, мы намеренно создали такой контраст. Важный посыл календаря — роль искусственного интеллекта в работе современных производств», — директор КРМЗ Дмитрий Теплов.
Искусственный интеллект предприятие уже использует в операционной деятельности: нейросети помогают анализировать рынки и выстраивать экспортные поставки прицепов «Экспедиция». В частности, алгоритмы участвовали в организации работы с паспортами транспортных средств при экспорте автоприцепов в Казахстан, учитывая регуляторные требования и автоматизируя оформление документов. В КРМЗ подчеркивают, что такие цифровые решения становятся частью обычной производственной практики.
Образы селянок в календаре выбрали как отсылку к одному из ключевых направлений деятельности завода — производству сельскохозяйственной техники. Техника КРМЗ ориентирована на фермеров и хозяйства в малых населенных пунктах и, по их оценке, может способствовать развитию сел и деревень и повышению качества жизни на сельских территориях.
Локацией для съемок команда «Экспедиции» второй год подряд выбирает знаковые объекты внутреннего туризма. В этот раз — «Хохловку», один из самых популярных маршрутов Пермского края, который ежегодно посещают более 80 тысяч человек.
Автором идеи и фотографом календаря стала начальник отдела реализации автоприцепов «Экспедиция» КРМЗ Анастасия Яковина. Необычные календари с прицепами «Экспедиция» команда выпускает уже десятый год подряд; на заводе их называют смелыми художественными проектами, которые в течение года передают партнерам и покупателям продукции.