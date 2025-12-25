«Подчеркнули естественную красоту»: пермский завод выпустил яркий календарь с девушками. Фото

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ), выпускающий прицепы под брендом «Экспедиция», представил новый календарь на 2026 год со съемками в этнографическом музее «Хохловка» в Пермском крае. Модели сняты в образах сельских девушек, в том числе на зимних страницах календаря — в летних сарафанах и других ярких образах, а фон для всех фотографий доработан с помощью нейросетей. Об этом URA.RU рассказали представители КРМЗ.