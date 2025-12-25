Reuters: армии США приказано сосредоточиться на блокаде венесуэльской нефти

Войска Соединенных Штатов сосредоточатся на контроле за соблюдением блокады нефти Венесуэлы. К концу января Каракас может столкнуться с экономическим кризисом, заметило агентство Reuters.
Как уведомил источник, Белый дом может продержать «карантин» в отношении Венесуэлы еще два месяца. Вашингтон требует от Каракаса пойти на его условия.
«Хотя военные варианты все еще существуют, основное внимание уделяется сначала экономическому давлению путем введения санкций для достижения желаемого Белым домом результата», — рассказал неназванный чиновник.
Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон присвоит захваченные танкеры и нефть. Он предположил, что ресурсы могут быть использованы для пополнения собственных стратегических резервов.