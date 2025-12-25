Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений

Ким Чен Ын посетил место строительства атомной подводной лодки и изучил планы, касающиеся разработки секретного подводного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейский лидер Ким Чен Ын изучил планы, касающиеся разработки нового секретного подводного оружия, информирует ЦТАК.

В материале Центрального телеграфного агентства Кореи сказано, что после этого Ким Чен Ын «наметил замысел создания новой части в составе ВМС».

«Товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын посетил место строительства атомной подводной лодки, её водоизмещение составляет 8,7 тысячи тонн. Подлодка оснащена стратегическими управляемыми ракетами. Лидеру КНДР доложили о ходе работ.

В ноябре высший руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что перед северокорейской армией будет поставлена «новая важная миссия». По его словам, Военно-воздушные силы КНДР получат новые стратегические средства.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея испытания нового типа дальнобойных зенитных ракет в акватории Японского моря. За ходом пуска лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он присутствовал на испытательном пуске перспективных зенитных ракет.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше