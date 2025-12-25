ЦТАК: Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений

Северокорейский лидер Ким Чен Ын изучил планы, касающиеся разработки нового секретного подводного оружия, информирует ЦТАК.
В материале Центрального телеграфного агентства Кореи сказано, что после этого Ким Чен Ын «наметил замысел создания новой части в составе ВМС».
«Товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части», — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын посетил место строительства атомной подводной лодки, её водоизмещение составляет 8,7 тысячи тонн. Подлодка оснащена стратегическими управляемыми ракетами. Лидеру КНДР доложили о ходе работ.
В ноябре высший руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что перед северокорейской армией будет поставлена «новая важная миссия». По его словам, Военно-воздушные силы КНДР получат новые стратегические средства.
В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея испытания нового типа дальнобойных зенитных ракет в акватории Японского моря. За ходом пуска лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он присутствовал на испытательном пуске перспективных зенитных ракет.