Норвежский бывший посол Квиле похвалил качество жизни в Москве

Экс-посол Норвегии в Российской Федерации Роберт Квиле похвалил качество жизни в столице, отметив хорошее состояние дорог и обилие хороших ресторанов.
— За дорогами и тротуарами ухаживают, растения в парках подстриженные, в городе полно прекрасных ресторанов. И они полны, поэтому лучше бронировать столик заранее. А автопарк совсем за гранью. Это автомобили класса люкс, которых мы никогда не видим в Норвегии, — рассказал он журналу Forsvarets forum, который издают норвежские ВС.
Также Квиле отметил, что ассортимент товаров в Москве превосходный.
Он работал послом Норвегии в российской столице с 2022 года по осень 2025.
Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира. Об этом 24 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы. По его словам, с 2010 года валовый региональный продукт в столице вырос на 41 процент.
До этого мэр отметил, что Москва завершает этот год с положительными показателями: наблюдается рост в промышленности, строительстве жилья, туризме, сфере общественного питания и других секторах экономики.