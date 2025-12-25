Ричмонд
Транспортный коллапс произошел в аэропорту Кольцово

В авиагавани Кольцово большое количество рейсов отошло от изначального расписания. Два самолета не покинут Екатеринбург, а еще шесть сделают это со значительной задержкой. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Всего от расписания отклонились восемь самолетов.

Согласно расписанию, два рейса авиакомпании UVT aero в Казань и Калугу соответственно полностью отменили. Их вылет должен был состояться в 02:30 25 декабря.

Рейсы «Аэрофлота» в Москву и Шарм-эль-Шейх вылетят с задержками. Самолет в столицу России отправится с опозданием в пять часов, а на египетский курорт отклонится от расписания чуть менее, чем на час. Рейсы в Нижневартовск и Томск от компании Rusline задерживаются на полтора часа. Еще по одному самолету от Utair в Тюмень и «Победы» в Москву также вылетят с задержками. Рейс в столицу Тюменской области задержался на пять часов, а вылет в столицу Родины перенесли на 40 минут.