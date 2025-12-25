Более половины россиян считают Чебурашку частью русской культурной традиции

В ноябре в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026−2028 годы депутаты обсуждали поправку о финансировании конкурса «Родная игрушка». Тогда глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в шутку определил национальность Чебурашки: он был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля.