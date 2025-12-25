Ричмонд
Более половины россиян считают Чебурашку частью русской культурной традиции

ВЦИОМ: 53% россиян считают Чебурашку частью русской культурной традиции.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Более половины (53%) россиян убеждены, что Чебурашка относится к русской культурной традиции, следует из результатов совместного исследования аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества «Знание», которое есть в распоряжении РИА Новости.

В ноябре в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026−2028 годы депутаты обсуждали поправку о финансировании конкурса «Родная игрушка». Тогда глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в шутку определил национальность Чебурашки: он был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля.

«Согласно результатам исследования, более половины россиян (53%) считают, что Чебурашку можно отнести к русской культурной традиции. При этом опрос показал наличие и альтернативных точек зрения: 11% респондентов назвали его марокканцем, 7% — евреем, 6% — кубинцем, ещё 2% испанцем. Каждый седьмой затруднился с ответом», — говорится в исследовании.

Российское общество «Знание» совместно с аналитическим центром ВЦИОМ провели в декабре исследование о восприятии россиянами Чебурашки и культурной идентичности персонажа. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, проживающих в 79 региона РФ.

Российское общество «Знание» совместно с «Движением первых» реализует конкурс «Родная игрушка» как часть просветительской работы, направленной на формирование осознанного отношения к воспитанию и развитию детей, поддержку семейных ценностей и продвижение качественных российских товаров для подрастающего поколения.