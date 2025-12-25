Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогая связь: сотовые операторы готовят повышение цен в 2026 году

Россиян предупреждают о подорожании расценок на связь и интернет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Стоимость интернета и мобильной связи вырастет в 2026 году. Многие российские сотовые компании и операторы интернета заблаговременно предупреждают клиентов о повышении расценок.

Россиян предупреждают о повышении цен на интернет с 2026 года. По данным агентства Telecom Daily, 96% российских компаний связи, интернета, телевидения и телефонии собираются повысить расценки на тарифы. Операторы уже рассылают уведомления клиентам, чтобы повышение не стало неожиданным.

Представители компаний объясняют, что цены приходится поднимать из-за роста стоимости оборудования, а также расходов на модернизацию инфраструктуру. также на тарифы повлияет повышение НДС на 2% и общая инфляция.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что проверят обоснованность повышения цен, пишет РБК.

Сергей Ветров.