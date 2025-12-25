Дорогая связь: сотовые операторы готовят повышение цен в 2026 году

Россиян предупреждают о повышении цен на интернет с 2026 года. По данным агентства Telecom Daily, 96% российских компаний связи, интернета, телевидения и телефонии собираются повысить расценки на тарифы. Операторы уже рассылают уведомления клиентам, чтобы повышение не стало неожиданным.