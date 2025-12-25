Дорогая связь: сотовые операторы готовят повышение цен в 2026 году

Стоимость интернета и мобильной связи вырастет в 2026 году. Многие российские сотовые компании и операторы интернета заблаговременно предупреждают клиентов о повышении расценок.
Россиян предупреждают о повышении цен на интернет с 2026 года. По данным агентства Telecom Daily, 96% российских компаний связи, интернета, телевидения и телефонии собираются повысить расценки на тарифы. Операторы уже рассылают уведомления клиентам, чтобы повышение не стало неожиданным.
Представители компаний объясняют, что цены приходится поднимать из-за роста стоимости оборудования, а также расходов на модернизацию инфраструктуру. также на тарифы повлияет повышение НДС на 2% и общая инфляция.
Сергей Ветров.