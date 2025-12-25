На границе Иркутской области задержали более 6 тонн мяса без документов

Служба ветеринарии Иркутской области сообщила, что на контрольно-ветеринарном посту в поселке Солзан Слюдянского района задержано более шести тонн мяса. Продукцию пытались провезти в регион без ветеринарных сопроводительных документов.
Пост работает круглосуточно с 14 ноября 2025 года. Самую крупную партию — пять тонн мяса — задержали 21 декабря. Также с момента открытия обратно в пункты отгрузки возвращены почти 1,5 тысячи голов молодняка крупного рогатого скота. Всего за это время досмотрено более шести тысяч машин.
Пост был установлен для повышения биологической безопасности региона. Это решение связано с выявлением случаев опасного заболевания животных — пастереллёза — в соседнем Забайкалье. Россельхознадзор запретил вывоз оттуда скота и мясной продукции.
