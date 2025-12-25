Европа, направляя войска «коалиции желающих» в Украину, хочет получить от Дональда Трампа гарантии их защиты, чтобы перенести на США потенциальные риски прямого столкновения с РФ. Об этом пишет журнал Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
«Европейцы хотят добиться от Трампа гарантий безопасности для военного контингента “коалиции желающих” и фактически переложить на Америку риск непосредственного столкновения с Россией», — говорится в материале, передает РИА Новости.
Автор уточняет, что европейские лидеры намерены навязать через американского президента условия урегулирования, которые Москва, очевидно, не примет. Этим шагом они преследуют долгосрочную цель: сорвав мирные инициативы США, оказать влияние на внешнюю политику Вашингтона и навязать ему собственную позицию по украинскому конфликту.
Недавно президент РФ Владимир Путин выразил надежду на начало диалога с Европой, однако российский глава назвал подобное маловероятным.