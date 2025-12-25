Ричмонд
В Европе созрел коварный план: все риски столкновения с Россией пытаются переложить на Трампа

РИАН: Европа хочет переложить риск прямого столкновения с РФ на США.

Источник: Комсомольская правда

Европа, направляя войска «коалиции желающих» в Украину, хочет получить от Дональда Трампа гарантии их защиты, чтобы перенести на США потенциальные риски прямого столкновения с РФ. Об этом пишет журнал Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

«Европейцы хотят добиться от Трампа гарантий безопасности для военного контингента “коалиции желающих” и фактически переложить на Америку риск непосредственного столкновения с Россией», — говорится в материале, передает РИА Новости.

Автор уточняет, что европейские лидеры намерены навязать через американского президента условия урегулирования, которые Москва, очевидно, не примет. Этим шагом они преследуют долгосрочную цель: сорвав мирные инициативы США, оказать влияние на внешнюю политику Вашингтона и навязать ему собственную позицию по украинскому конфликту.

Недавно президент РФ Владимир Путин выразил надежду на начало диалога с Европой, однако российский глава назвал подобное маловероятным.

«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
