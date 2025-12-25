В России предложили оплачивать работу журналистов в выходные: вот в каком размере

Зампред профильного комитета Госдумы Михаил Делягин предложил правительству обеспечить журналистам оплату труда в выходные и праздники. Сейчас профессия входит в особый перечень, где такая работа не оплачивается. Об этом сообщает ТАСС.
«Работа штатного корреспондента или редактора на ставке фактически требует постоянного присутствия на рабочем месте… При этом работодатели в данной сфере почти всегда избегают дополнительных выплат и предоставления сотрудникам выходных дней…», — передает агентство.
Основанием для обращения, по словам Делягина, стало противоречие. Трудовой кодекс гарантирует повышенную оплату за работу в праздники, но для журналистов и представителей творческих профессий, включенных в особый правительственный список, эта гарантия не работает.
До этого в Госдуме выступили с инициативой компенсировать повышение нагрузки на экстренные службы в праздники.