АЭС в Приморье могут построить под Уссурийском у села Красный Яр — Евгений Корж

«Мы первые на Дальнем Востоке будем принимать строительство атомной станции. Со следующего года оно уже начнется. Два блока. Это в Красном Яре […] Думаю, к 2030 году первый блок мы уже построим», — приводит слова Евгения Коржа ИА UssurMedia.