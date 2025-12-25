АЭС в Приморье могут построить под Уссурийском у села Красный Яр — Евгений Корж

Площадкой для строительства АЭС в Приморье может стать Красный Яр, сообщил глава Уссурийска Евгений Корж на заседании проектного комитета с участием общественных наблюдателей в администрации.
«Мы первые на Дальнем Востоке будем принимать строительство атомной станции. Со следующего года оно уже начнется. Два блока. Это в Красном Яре […] Думаю, к 2030 году первый блок мы уже построим», — приводит слова Евгения Коржа ИА UssurMedia.
Добавим, село Красный Яр Уссурийского городского округа расположено к югу от Уссурийска на правом берегу реки Раздольная.
Напомним, что идея строительства АЭС на Дальнем Востоке была сформулирована главой Росатома Алексеем Лихачевым осенью 2022 года. В 2023 году на Восточном экономическом форуме (16+) он заявил, что проект «рассматривается всерьез».
В 2024 году правительство РФ подготовило проект Генеральной схемы размещения объектов энергетики до 2042 года, включив в него Приморскую АЭС. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росатома подготовить доклад о возможности ввода станции к 2032 году.
Летом 2025 года в пресс-службе Росатома сообщили, что к тому времени правительством Приморского края согласована декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1 и № 2 Приморской АЭС установленной электрической мощностью 2 ГВт, а также определено несколько вариантов возможных площадок её размещения.
«По предварительному анализу природных условий наиболее перспективной из них является площадка вблизи ЗАТО Фокино. Окончательный выбор площадки и её обоснование будут выполнены при разработке обоснования инвестиций (ОБИН) в строительство Приморской АЭС», — говорилось в сообщении.
В качестве возможной площадки для строительства Приморской АЭС СМИ также упоминали Раздольное в Надеждинском районе.