КНДР испытала новый тип зенитных ракет высокой дальности

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новой дальнобойной зенитной ракеты, которые прошли в Японском море в среду. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственного департамента Корейской Народной Республики Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском зенитных ракет нового типа», — передает агентство.
Отмечается, целью первых испытаний нового корейского дальнобойного ЗРК была проверка его тактико-технических параметров. По их итогам, как уточнило агентство, ракеты точно поразили имитированные цели на высоте 200 км.
Однако ранее запуск первой коммерческой ракеты «Ханбит-Нано» компании Innospace из Южной Кореи с бразильского космодрома Алкантара 23 декабря закончился аварией на начальном этапе полета.