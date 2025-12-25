Косуля провалилась под лёд на Красноярском водохранилище

Она выбежала на тонкий лёд, но быстро перебежать водоём по скользкой глади не смогла и, обессилив, осталась лежать посреди водохранилища. Дикое животное заметили работники лесной охраны и обратились к спасателям. Те оперативно направились на помощь, но к этому времени лёд под косулей стал трескаться и она провалилась в воду, безуспешно пытаясь выбраться из полыньи.