Косуля провалилась под лёд на Красноярском водохранилище

24 декабря в Балахтинско-Новосёловском муниципальном округе на Красноярском водохранилище спасли косулю.

Источник: КГКУ «Спасатель»

Она выбежала на тонкий лёд, но быстро перебежать водоём по скользкой глади не смогла и, обессилив, осталась лежать посреди водохранилища. Дикое животное заметили работники лесной охраны и обратились к спасателям. Те оперативно направились на помощь, но к этому времени лёд под косулей стал трескаться и она провалилась в воду, безуспешно пытаясь выбраться из полыньи.

«Спасатели вытащили косулю из воды, разместив ее на носу судна на воздушной подушке, обтёрли и обсушили ее, а после этого, подъехав к берегу, отпустили обратно в природную среду», — рассказали в ведомстве.