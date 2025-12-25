Буратино впервые покажут на киноэкране

Киносказка «Буратино» Игоря Волошина выходит в прокат 1 января, спустя 50 лет после показа телефильма «Приключения Буратино» Леонида Нечаева.
Благодаря узнаваемым мелодиям композитора Алексея Рыбникова из культового советского хита нового «Буратино» встречаешь как родного. Но лишь для того, чтобы заново познакомиться с героями и новыми поворотами сюжета известной истории.
— Я хочу сказать, и это очень важно, мы не сняли ремейк «Буратино», — подчеркивает режиссер Игорь Волошин. — Это не советский телефильм 1975 года, это оригинальный сценарий, написанный по мотивам «Пиноккио» Карло Коллоди и сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого, то есть это микс, и очень оригинальный сценарий.
Темы, которые затрагивает новый фильм, звучат весьма актуально. И, конечно, использованы новые технологии. Для создания 3D-модели Буратино был отсканирован сын Игоря Волошина. По словам режиссера, ему хотелось, чтобы персонаж был будто создан из нескольких слоев, среди которых есть сам режиссер, его сын с узнаваемыми чертами, и Виталия Корниенко.
— У фильма главная тема — всегда быть и оставаться собой, несмотря на любые трудности. Любить, заботиться, верить в то, что безусловная любовь всегда побеждает, — отмечает исполнительница роли Буратино Виталия Корниенко. — В нашем «Буратино» очень много глубоких смыслов, на которые обратят внимание и взрослые. Есть приключения, которые очень понравятся детям.
Кроме звездного ансамбля артистов — Александр Яценко, Александр Петров, Светлана Немоляева и многие другие, — в фильме снялись королевские пудели Вито и Мир, а еще настоящий ослик Елка. Над каждой деталью тщательно работали. Например, воротник для наряда Пьеро (Степан Белозеров) сделан из старинного народного бретонского воротника. Что-то уникальное есть у каждого.
— У Мальвины был великолепный костюм, который я обожала, — поделилась актриса Анастасия Талызина. — У меня на корсете была разбитая фарфоровая чашечка, которая «пришита» просто ювелирно, были бусы в форме слез, юбка из марли и кусочков ткани. Это такие детали, которые, возможно, зритель даже не заметит, но я не представляю Мальвину без них.
Основная часть съемок прошла на натурной площадке, воссоздававшей итальянский городок на рубеже XIX-XX веков в Кинопарке «Москино», площадь которой составляет 7000 квадратных метров.
— Там есть несколько улиц и площадей, есть Театр Карабаса, — рассказывает продюсер Федор Бондарчук, сыгравший Карабаса. — Даже по одной булыжной мостовой можно было понять, что это сделано на высшем уровне: она выложена из реального булыжника, поэтому звучит и выглядит в кадре по-другому. Город сделан на 100 процентов для кино, но так, что его может посетить любой желающий.
А еще в фильме много анимационных вставок. И все это сделано с душой. Пожалуй, «Буратино» — хороший пример по-взрослому умной сказки, с помощью которой можно воспитывать детей, объясняя им современный мир.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Андрющенко, генеральный продюсер:
— Актерский состав «Буратино» выдающийся, если посмотреть на весь этот ансамбль, такого созвездия в одном фильме надо поискать. И мы гордимся этой замечательной музыкой, участием Алексея Львовича Рыбникова, как это все выглядит, как мы смогли это реализовать. Это большой праздничный фильм, яркий, эмоциональный, смешной и высокотехнологичный. В «Буратино» есть примерно все для того, чтобы все остались довольны.