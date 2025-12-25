Слова Open и Sale запретят использовать в России в следующем году

С марта 2026 года компании начнут штрафовать за английские слова на вывесках и табличках. Исключение оставят только для фирменных названий, товарных знаков и брендов. Вся остальная визуальная информация на стендах и табличках, должна быть на русском языке. Поэтому на витринах магазинов будут писать «Распродажа» и «Открыто», вместо Sale и Open.