Слова Open и Sale запретят использовать в России в следующем году

Все английские слова, например, Welcome, Shop, Office, Open или Sale, на вывесках и табличках бизнесу придется заменить на русские. Соответствующий закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.
С марта 2026 года компании начнут штрафовать за английские слова на вывесках и табличках. Исключение оставят только для фирменных названий, товарных знаков и брендов. Вся остальная визуальная информация на стендах и табличках, должна быть на русском языке. Поэтому на витринах магазинов будут писать «Распродажа» и «Открыто», вместо Sale и Open.
Отмечается, что компании могут размещать информацию на иностранном языке, но только при условии её дублирования на русском языке. Это особенно актуально для крупных городов, куда часто приезжают туристы из других стран.
Сергей Ветров.