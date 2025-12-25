20-летнюю девушку задержали во Владивостоке с 15 свёртками наркотиков

Экипаж ДПС УМВД России по городу Владивостоку патрулировал улицу Бородинскую и остановил для проверки документов автомобиль Toyota Mark X, где кроме водителя была пассажирка. По информации Telegram-канала «Полиция Приморья», поведение девушки показалось инспекторам странным, а на вопрос о наличии запрещённых веществ она ответила, что ничего при себе не имеет.