20-летнюю девушку задержали во Владивостоке с 15 свёртками наркотиков

Во Владивостоке по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержана 20-летняя девушка, в отношении неё возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
Экипаж ДПС УМВД России по городу Владивостоку патрулировал улицу Бородинскую и остановил для проверки документов автомобиль Toyota Mark X, где кроме водителя была пассажирка. По информации Telegram-канала «Полиция Приморья», поведение девушки показалось инспекторам странным, а на вопрос о наличии запрещённых веществ она ответила, что ничего при себе не имеет.
При личном досмотре у пассажирки нашли 15 свёртков с неизвестным веществом, которое сочли предполагаемым наркотиком. На место вызвали следственно-оперативную группу, после чего задержанную доставили в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку для дальнейших процессуальных действий.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что незадолго до задержания девушка подняла на улице Адмирала Смирнова полимерные пакетики и, по версии полиции, знала, что внутри находились наркотические средства и собиралась употребить их позже. Изъятые свёртки направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.
Экспертиза показала, что в пакетиках находилось синтетическое наркотическое средство — производное N-метилэфедрона a-PVP, общей массой 7 граммов, что относится к крупному размеру. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, девушка заключена под стражу в качестве меры пресечения.