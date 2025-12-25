В Ангарске полиция нашла вандалов, разбивших новогодние ледяные скульптуры

В Ангарске полиция установила личности вандалов, которые в ночь с 12 на 13 декабря разрушили две ледяные скульптуры в парке имени 10-летия города. Об этом сообщает мэр Сергей Петров.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что поврежденные фигуры, изображавшие персонажей советских мультфильмов, были оперативно восстановлены подрядчиком и уже 15 декабря вернулись в парк. Сейчас продолжается проверка.
— Решается вопрос о квалификации действий с точки зрения законодательства. Продолжаю держать ситуацию на контроле. Виновных накажут, ущерб за содеянное будет взыскан, — прокомментировал Сергей Петров.
Власти Ангарска призывают жителей бережно относиться к праздничному украшению города, которое создается в том числе и для детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске завершили расследование дела о нападении на девушку-таксиста.