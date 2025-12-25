Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске полиция нашла вандалов, разбивших новогодние ледяные скульптуры

Поврежденные фигуры, изображавшие персонажей советских мультфильмов, были оперативно восстановлены.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске полиция установила личности вандалов, которые в ночь с 12 на 13 декабря разрушили две ледяные скульптуры в парке имени 10-летия города. Об этом сообщает мэр Сергей Петров.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что поврежденные фигуры, изображавшие персонажей советских мультфильмов, были оперативно восстановлены подрядчиком и уже 15 декабря вернулись в парк. Сейчас продолжается проверка.

— Решается вопрос о квалификации действий с точки зрения законодательства. Продолжаю держать ситуацию на контроле. Виновных накажут, ущерб за содеянное будет взыскан, — прокомментировал Сергей Петров.

Власти Ангарска призывают жителей бережно относиться к праздничному украшению города, которое создается в том числе и для детей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске завершили расследование дела о нападении на девушку-таксиста.