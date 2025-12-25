Долина хочет задержаться в спорной квартире в Хамовниках: вот зачем

Певица Лариса Долина просила предоставить ей отсрочку выезда на несколько месяцев из квартиры в Хамовниках, владельцем которой является Полина Лурье. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко.
«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — сообщила она.
Долина ссылалась на то, что ей не хватило времени, чтобы собрать все свои вещи.
Ранее Верховный суд РФ признал грубым нарушением прав Полины Лурье решение судов изъять у нее квартиру по иску Ларисы Долиной без присуждения компенсации.
На днях Долина провела свой первый сольный концерт после вынесения Верховным судом решения по е жилищному спору. Мероприятие состоялось в одном из центральных московских баров, который был заполнен почти до отказа.