Долина хочет задержаться в спорной квартире в Хамовниках: вот зачем

Адвокат Свириденко: Долина попросила ещё пару месяцев пожить в квартире Лурье.

Источник: Комсомольская правда

Певица Лариса Долина просила предоставить ей отсрочку выезда на несколько месяцев из квартиры в Хамовниках, владельцем которой является Полина Лурье. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — сообщила она.

Долина ссылалась на то, что ей не хватило времени, чтобы собрать все свои вещи.

Ранее Верховный суд РФ признал грубым нарушением прав Полины Лурье решение судов изъять у нее квартиру по иску Ларисы Долиной без присуждения компенсации.

На днях Долина провела свой первый сольный концерт после вынесения Верховным судом решения по е жилищному спору. Мероприятие состоялось в одном из центральных московских баров, который был заполнен почти до отказа.