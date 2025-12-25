Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Психологический бред»: Малышева заявила, что выгорания не существует

Врач и телеведущая Елена Малышева высказалась, что не верит в существование выгорания, и назвала его бредом.

Врач и телеведущая Елена Малышева высказалась, что не верит в существование выгорания, и назвала его бредом.

— Первое объявление: выгорания не существует. Это психологический бред, — заявила она в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

По ее мнению, рекомендации уехать на отдых или сменить работу, если человек перестал получать от нее удовольствие, несостоятельны.

Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман рассказали, что такое состояние может появляться из-за усталости и утомления, одной из причин которых может быть истощение мозга. Ведущая отметила, что бороться с ним помогает нормальный сон и небольшие физические нагрузки.

Врача и телеведущего Александра Мясникова сильно удивил разговор одного из пациентов с нутрициологом. По словам медика, однажды к нему в клинику пришел 25-летний мужчина. Он сдал все анализы, его показатели были в пределах нормы. После молодой человек решил обсудить результаты с нутрициологом. Пациент общался со специалистом по громкой связи.