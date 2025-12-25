«Психологический бред»: Малышева заявила, что выгорания не существует

Врача и телеведущего Александра Мясникова сильно удивил разговор одного из пациентов с нутрициологом. По словам медика, однажды к нему в клинику пришел 25-летний мужчина. Он сдал все анализы, его показатели были в пределах нормы. После молодой человек решил обсудить результаты с нутрициологом. Пациент общался со специалистом по громкой связи.