«Психологический бред»: Малышева заявила, что выгорания не существует

Врач и телеведущая Елена Малышева высказалась, что не верит в существование выгорания, и назвала его бредом.
— Первое объявление: выгорания не существует. Это психологический бред, — заявила она в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.
По ее мнению, рекомендации уехать на отдых или сменить работу, если человек перестал получать от нее удовольствие, несостоятельны.
Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман рассказали, что такое состояние может появляться из-за усталости и утомления, одной из причин которых может быть истощение мозга. Ведущая отметила, что бороться с ним помогает нормальный сон и небольшие физические нагрузки.
