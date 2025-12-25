Глава СК потребовал доклад после травмы ребенка в детском лагере в Приморье

В Следственный комитет России обратилась жительница Приморского края, обеспокоенная тем, как идет разбирательство после травмирования ее десятилетнего сына в детском лагере. Речь идет о происшествии, которое случилось летом в селе Каймановка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Женщина настаивает, что до сих пор никто не понес ответственности, несмотря на то что ребенок получил травмы и нуждался в помощи врачей. По ее словам, мальчик упал с двухъярусной кровати из-за неисправной лестницы. Ребенка осмотрели медики, ему потребовалось лечение.
С тех пор прошло несколько месяцев, однако ясности в вопросе ответственности за случившееся так и не появилось. Ранее эта ситуация уже находилась на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Сейчас уголовное дело расследуют в следственном управлении СК России по Приморскому краю. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Эдуарду Трубчику представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение этого поручения также взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.