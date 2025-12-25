SANA: в Сирии задержан один из высокопоставленных главарей ИГ

Сирийские силовики задержали в Дамаске одного из высокопоставленных главарей группировки «Исламское государство» (ИГ)*, сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на генерала Ахмада аль-Далати.
Уточняется, что был пойман террорист Таха аз-Зуби, также известный под именем Абу Омар Тибия. У него при осмотре нашли пояс со взрывным устройством и оружие.
В сообщении также говорится, что вместе с аз-Зуби были пойманы несколько его сообщников. Журналисты Agence France-Presse, в свою очередь, утверждают, что речь якобы идёт о первом случае такого задержания после смены власти в Сирии.
Напомним, 20 декабря стало известно, что американские военные совместно с иорданскими силами нанесли удары по позициям «Исламского государства»* в Сирии. По данным Центрального командования США, было поражено свыше 70 объектов, используемых террористами.
21 декабря министерство внутренних дел Сирии проинформировало, что сотрудники сил безопасности страны задержали в провинции Дамаск главаря и шестерых боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, сообщили в сирийском министерстве внутренних дел террористическую ячейку, нанеся удар по гнезду «Исламского государства». Группа состояла из семи человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.