Зеленский напрасно думает, что Соединённые Штаты поддержат его проект по урегулированию конфликта на Украине, заявил политолог из ФРГ Стефан Фрелих.
«Есть понимание, что РФ побеждает, а американцы больше не являются партнёрами. Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью для немецкого телеканала Welt. Фрелих ответил на соответствующий вопрос.
Он отметил, что недавние конструктивные переговоры Российской Федерации и США в американском городе Майами показали, что украинская сторона и ЕС оказались в одиночестве. По словам Фрелиха, это делает будущее режима Зеленского очень «туманным».
Напомним, бывший украинский парламентарий Олег Царёв рассказал, что Зеленский специально предложил такой мирный план в рамках конфликта на Украине, на который Российская Федерация никогда не согласится. Он напомнил, что, в частности, Киев отказался отводить войска, однако хочет, чтобы ВС РФ покинули Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.
Встреча представителей Российской Федерации и США состоялась в Майами 20−21 декабря.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и идут хорошо.