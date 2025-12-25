Напомним, бывший украинский парламентарий Олег Царёв рассказал, что Зеленский специально предложил такой мирный план в рамках конфликта на Украине, на который Российская Федерация никогда не согласится. Он напомнил, что, в частности, Киев отказался отводить войска, однако хочет, чтобы ВС РФ покинули Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.