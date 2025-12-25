Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина взмолила Лурье не выгонять ее из квартиры

Певица Лариса Долина попросила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в московском районе Хамовники, которую у нее приобрела Полина Лурье. Об этом 25 декабря сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По словам адвоката, Долина не успевает собрать все свои вщеи.

Певица Лариса Долина попросила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в московском районе Хамовники, которую у нее приобрела Полина Лурье. Об этом 25 декабря сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — рассказала женщина. Ее слова приводит «РИА Новости».

Адвокат пояснила, что певица мотивировала просьбу бытовыми обстоятельствами. По словам Свириденко, Долина заявила, что не успевает собрать и вывезти свои вещи из квартиры в оговоренные сроки и поэтому попросила отложить окончательный выезд. Речь идет о жилье в Хамовниках — одном из самых дорогих и престижных районов Москвы, где сделки с недвижимостью часто сопровождаются отдельными договоренностями о сроках освобождения помещения бывшими владельцами.

Конфликт вокруг этой квартиры тянется с 2024 года, когда Долина продала жилье в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем через суд попыталась вернуть его, заявив о мошенничестве. Верховный суд РФ признал право собственности за Лурье и указал, что певица занимает квартиру незаконно, передав вопрос о ее принудительном выселении и выселении ее родственников на рассмотрение Мосгорсуда. Подробнее о деле Долиной — в сюжете URA.RU.