Долина взмолила Лурье не выгонять ее из квартиры

Конфликт вокруг этой квартиры тянется с 2024 года, когда Долина продала жилье в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем через суд попыталась вернуть его, заявив о мошенничестве. Верховный суд РФ признал право собственности за Лурье и указал, что певица занимает квартиру незаконно, передав вопрос о ее принудительном выселении и выселении ее родственников на рассмотрение Мосгорсуда. Подробнее о деле Долиной — в сюжете URA.RU.