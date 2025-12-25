Долина взмолила Лурье не выгонять ее из квартиры

По словам адвоката, Долина не успевает собрать все свои вщеи.
Певица Лариса Долина попросила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в московском районе Хамовники, которую у нее приобрела Полина Лурье. Об этом 25 декабря сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — рассказала женщина. Ее слова приводит «РИА Новости».
Адвокат пояснила, что певица мотивировала просьбу бытовыми обстоятельствами. По словам Свириденко, Долина заявила, что не успевает собрать и вывезти свои вещи из квартиры в оговоренные сроки и поэтому попросила отложить окончательный выезд. Речь идет о жилье в Хамовниках — одном из самых дорогих и престижных районов Москвы, где сделки с недвижимостью часто сопровождаются отдельными договоренностями о сроках освобождения помещения бывшими владельцами.
Конфликт вокруг этой квартиры тянется с 2024 года, когда Долина продала жилье в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем через суд попыталась вернуть его, заявив о мошенничестве. Верховный суд РФ признал право собственности за Лурье и указал, что певица занимает квартиру незаконно, передав вопрос о ее принудительном выселении и выселении ее родственников на рассмотрение Мосгорсуда. Подробнее о деле Долиной — в сюжете URA.RU.