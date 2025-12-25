Суд в Хабаровском крае обязал школы и детсады вернуть деньги за медосмотры

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края суд встал на сторону работников образовательных учреждений, которым пришлось проходить обязательные медосмотры за свой счет. Разбирательство прошло после обращений прокурора, который потребовал защитить трудовые права сотрудников школ и детских садов. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Образовательные учреждения нарушили требования трудового законодательства. Работникам отказались возмещать расходы на ежегодные медицинские осмотры, хотя по закону такие процедуры полностью оплачивает работодатель. Эти нормы закреплены в статье Трудового кодекса России.
«Школы и детские сады обязали компенсировать сотрудникам затраты на прохождение медосмотров за 2024 год. Кроме того, в пользу работников постановлено выплатить компенсацию морального вреда», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Решения направлены на восстановление нарушенных прав педагогов и других сотрудников образовательных учреждений.