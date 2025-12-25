Чебурашку и его друзей ждут новые увлекательные приключения

— В этот раз самым сложным оказались съемки в горах Сочи. У моей героини в этих сценах высокая подошва, из-за которой было трудно лазать по камням, — поделилась воспоминаниями от съемок актриса Ева Смирнова. — Еще в фильме будет сцена, которую мы снимали два дня: мы падаем в горную реку в гнезде из веток. Конечно, с небольшой высоты, но в кадре кажется, что с большой. Этот эпизод — не компьютерная графика, а реальная съемка.