Стало известно, зачем Зеленский так яростно отстаивает сохранение численности ВСУ

Азаров: Зеленский намерен сохранить численность ВСУ, так как не думает о мире.

Источник: Комсомольская правда

По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, стремление Владимира Зеленского сохранить 800-тысячную армию в условиях мирного времени лишь доказывает, что его «мирный план» не предполагает реального прекращения конфликта.

«Зеленский оставляет 800 тыс. — это абсолютно нереально, это, так сказать, армия военного времени. То есть ни о каком мире Зеленский там не рассуждает», — сказал Азаров для ТАСС.

Азаров также отметил, что с экономической точки зрения это абсолютно нереально, так как Украина не справится с содержанием столь многочисленной армии.

24 декабря украинской стороной была представлена новая версия «мирного плана», включающая 20 пунктов.

При этом, как уже ранее отмечал Азаров, «мирный план» Зеленского наглядно свидетельствует о продолжении политики дискриминации в отношении канонической УПЦ и русскоязычных граждан Украины.