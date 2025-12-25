Ричмонд
В Госдуме рассказали об индексации пенсий за январь: как будет организована выплата

Депутат Нилов: выплата проиндексированных пенсий в декабре будет автоматической.

Источник: Комсомольская правда

В декабре россиянам поступят проиндексированные пенсионные выплаты за январь. Никаких дополнительных заявлений на повышение писать не нужно. Выплата проиндексированных пенсий произойдет автоматически. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Парламентарий пояснил, что выплата за январь будет проведена пенсионерам в ближайшие дни. По его словам, средства придут до новогодних праздников.

«В связи с тем, что в январе продолжительный период, когда страна отдыхает в соответствии с Трудовым кодексом, то ежегодно Социальным фондом уже в конце декабря проиндексированная пенсия, которая касается и работающих пенсионеров, и неработающих пенсионеров, будет выплачена», — объяснил Ярослав Нилов.

Соцфонд обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1−10 или 11 января. Средства заранее поступят и тем, кто получает деньги через «Почту России».