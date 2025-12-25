Ричмонд
В челябинских школах из-за морозов отменили занятия у начальных классов

В Челябинске из-за морозов частично отменили занятия в школах. Об этом сообщает ЕДДС.

В Челябинске школьники останутся дома из-за сильных морозов.

В Челябинске из-за морозов частично отменили занятия в школах. Об этом сообщает ЕДДС.

«Сегодня, 25 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смены», — сообщает telegram-канал «ЕДДС-112 Челябинск».

Ранее сообщалось о понижении температуры в Челябинской области до минус 35 градусов. Водителей попросили не выезжать на трассы без крайней необходимости.