В челябинских школах из-за морозов отменили занятия у начальных классов

В Челябинске школьники останутся дома из-за сильных морозов.
В Челябинске из-за морозов частично отменили занятия в школах. Об этом сообщает ЕДДС.
«Сегодня, 25 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смены», — сообщает telegram-канал «ЕДДС-112 Челябинск».
Ранее сообщалось о понижении температуры в Челябинской области до минус 35 градусов. Водителей попросили не выезжать на трассы без крайней необходимости.