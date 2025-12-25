Россиян предостерегли, как не оказаться в больнице после новогоднего застолья

«Кусочничать весь день в ожидании банкета — это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании Скорой помощи. В медицинской практике в числе самых распространенных вызовов в новогодние праздники — панкреатиты», — объяснила эксперт.