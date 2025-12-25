Ричмонд
Россиян предостерегли, как не оказаться в больнице после новогоднего застолья

Диетолог Медведева: кусочничать весь день перед Новым годом опасно для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Новогодний стол традиционно ломится от угощений. Многие неприятности связаны с типичными ошибками во время застолья. Врач-диетолог Зинаида Медведева рассказала KP.RU, как не оказаться в больнице в Новый год.

«Кусочничать весь день в ожидании банкета — это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании Скорой помощи. В медицинской практике в числе самых распространенных вызовов в новогодние праздники — панкреатиты», — объяснила эксперт.

Еще одна ошибка — обилие сложных салатов с майонезом. Такие блюда тяжело перевариваются, быстро портятся и нередко становятся причиной пищевых отравлений. По словам специалиста, именно новогодние праздники дают основной вклад в набор лишнего веса за год.

Вредит организму и многочасовое сидение за столом. Без движения пищеварение замедляется, а самочувствие ухудшается, поэтому эксперт посоветовала делать перерывы, больше двигаться и не превращать ужин в марафон еды.

Ранее KP.RU писал, что россияне готовы потратить на новогоднее застолье в три раза больше, чем год назад. Экономист Денис Ракша объяснил, с чем связан резкий рост расходов.