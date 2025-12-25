Моряк из Владивостока отправится в колонию на 11,5 лет за контрабанду запрещённых веществ

Суд в Находке вынес приговор 27-летнему моряку из Владивостока за приобретение и контрабанду запрещённого вещества в крупном размере, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«С учётом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Установлено, что в мае 2022 года обвиняемый находился в составе экипажа сейнер-траулера, осуществлявшего промысел за пределами 12-мильной территориальной зоны РФ в акватории у побережья Находки. Поскольку судно находилось за пределами таможенной границы Евразийского экономического союза, любое ввозимое на борт имущество подлежало таможенному контролю. В этих условиях моряк дистанционно приобрёл значительное количество запрещённого психоактивного вещества.
Для доставки груза на судно он заранее договорился с новым членом экипажа, который должен был прибыть на траулер на катере. Злоумышленники планировали скрытно передать и провезти вещество, чтобы впоследствии совместно употребить его на борту. Однако при прохождении пограничного контроля сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморью преступный умысел был раскрыт.
Уголовное преследование в отношении второго участника преступной схемы продолжается — расследование по его делу выделено в отдельное производство.