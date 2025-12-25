Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Нижнем Новгороде всухую переиграл «Старт»

В 10-м туре Чемпионата России по бенди «СКА-Нефтянику» выпало играть на выезде, соперником армейцев стал нижегородский «Старт». Подопечные Алексея Жеребкова провели очень достойный матч и смогли продлить выигрышную серию до десяти поединков подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Армейцы с первых секунд повели массированное наступление, стараясь по максимуму использовать возможности чистого льда, и стартовый штурм принес им должные дивиденды, — отметили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». — Каланчин, а затем «летучий» Мяаття уже к исходу 10-й минуты четко обозначили претензии гостей на победу. В дальнейшем снег заметно затруднил соперникам созидательную игру. Причем большие проблемы возникли у нижегородцев, которые оказались не в состоянии взломать подвижную оборону хабаровчан.
Во втором тайме хабаровчане уверенно контролировали игру, не подпуская соперников к воротам Лапина и остро контратакуя. Владимир Каланчин забил ещё два мяча, досрочно решив исход матча. Попытки хозяев отыграться не увенчались успехом — 0:7 и «СКА-Нефтяник» одержал десятую победу подряд, взяв реванш за поражения в Нижнем Новгороде в прошлом сезоне.
В статусе единоличного лидера команда отправляется в Киров на последний матч 2025 года.