Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Нижнем Новгороде всухую переиграл «Старт»

— Армейцы с первых секунд повели массированное наступление, стараясь по максимуму использовать возможности чистого льда, и стартовый штурм принес им должные дивиденды, — отметили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». — Каланчин, а затем «летучий» Мяаття уже к исходу 10-й минуты четко обозначили претензии гостей на победу. В дальнейшем снег заметно затруднил соперникам созидательную игру. Причем большие проблемы возникли у нижегородцев, которые оказались не в состоянии взломать подвижную оборону хабаровчан.