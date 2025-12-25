«За год миллион заплатили»: школу-интернат неожиданно закрыли посреди учебного года в Актау

Возмущенные родители требуют вернуть уплаченные за обучение деньги. «На зимнюю форму с нас собрали дополнительно по 30 тысяч тенге, хотя по договору идут пять комплектов униформы и пятиразовое питание. Мы за год обучения уже миллион заплатили. Предметов, которые должны были по договору изучать, не было, потому что нет учителей. Нам обещали десять месяцев обучения и два месяца лагеря. Но лично мой ребёнок никакого образования здесь не получил!» — заявила горожанка Кумисай Майрамбаева.
Родители пытались поговорить с администрацией, но, по их словам, договоры оказались просто бумажками. Многие из прописанных условий не были выполнены. Суммы, которые люди платили за обучение своих детей, доходят до 2 миллионов. Им обещали вернуть деньги, однако все сроки уже вышли.
Теперь выяснилось, что учить детей там вообще не имели права, и всех учащихся распустили. В управлении образования родителям на все претензии лишь сообщили, что они имеют право перевести своих детей в другие учебные заведения.
«В настоящее время по данной школе “Батыр” не оформлено никаких документов. Она не получила лицензию департамента образования Мангистауской области. Поэтому на прошлой неделе мы полностью распустили учеников. Сейчас со стороны отдела образования Актау родители проинформированы о возможности размещения учащихся в любой государственной школе города», — заявили в отделе образования.