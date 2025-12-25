«За год миллион заплатили»: школу-интернат неожиданно закрыли посреди учебного года в Актау

Возмущенные родители требуют вернуть уплаченные за обучение деньги. «На зимнюю форму с нас собрали дополнительно по 30 тысяч тенге, хотя по договору идут пять комплектов униформы и пятиразовое питание. Мы за год обучения уже миллион заплатили. Предметов, которые должны были по договору изучать, не было, потому что нет учителей. Нам обещали десять месяцев обучения и два месяца лагеря. Но лично мой ребёнок никакого образования здесь не получил!» — заявила горожанка Кумисай Майрамбаева.