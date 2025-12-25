Новогодний гуманитарный груз отправлен к месту назначения

24 декабря депутаты и сотрудники аппарата Мосгордумы отправили очередной гуманитарный груз в Курскую область. В него в этот раз вошли и подарки к новогодним праздникам.
Мосгордума ведет планомерную работу по поддержке участников специальной военной операции, жителей новых и приграничных регионов. Депутаты и сотрудники аппарата столичного парламента регулярно принимают заявки от коллег из Курской области, жителей региона и участников спецоперации. В соответствии с этими заявками формируются гуманитарные грузы. Так было и в этот раз, но с поправкой на приближающиеся праздники.
— Этот груз состоит из всего необходимого, что мы обычно отправляем. Но так как он отправляется в преддверии Нового года, то дополнен новогодними подарками, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Участие в сборе гуманитарной помощи приняли все депутаты столичного парламента, независимо от партийной принадлежности. Традиционно в Курскую область отправили все самое необходимое: продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежду и другие предметы первой необходимости.
Гуманитарный груз отправили сразу по завершении последнего в этом году заседания Московской городской думы. Одним из законопроектов, принятых в этот день депутатами, стали изменения в городской закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».
— Один из важных и справедливых вопросов — статус и льготы для защитников приграничных территорий, спасателей, гражданских специалистов, выполнявших задачи специальной военной операции, которые формально не подпадали под категорию ветеранов боевых действий. Мосгордума одной из первых подняла эту проблему. Наши инициативы были учтены при корректировке федерального законодательства, — сказал Алексей Шапошников.
Принятые депутатами изменения в городской закон стали логичным продолжением системной законодательной работы. Теперь городские меры поддержки, предусмотренные для ветеранов и инвалидов боевых действий, также получат военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России, проводившие работу по поиску и разминированию в районах проведения СВО; граждане, принимавшие участие в СВО в составе специальных (штурмовых) подразделений на основании соглашений (иных правоотношений), заключенных с Минобороны России в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года; гражданские специалисты, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей.
Данным категориям москвичей законом предоставлены бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, а в случае получения статуса инвалида боевых действий — ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи, скидка 50 процентов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, зубопротезирование.
Между тем в Москве продолжают работать штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Один из них уже не первый год работает в историческом здании Мосгордумы на Страстном бульваре. Принести туда гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, жителей новых и приграничных регионов могут все желающие.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Максим Руднев, руководитель рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей:
— Москвичи вносят большой вклад в поддержку участников СВО. В этой работе также принимают участие все фракции и объединения Московской городской думы. Так, в прошедшие выходные груз, который мы собрали благодаря акции «Искусство СВОим», был доставлен в Запорожскую область, московским полкам 1430, 1429 и другим подразделениям.