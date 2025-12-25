Новогодний гуманитарный груз отправлен к месту назначения

Принятые депутатами изменения в городской закон стали логичным продолжением системной законодательной работы. Теперь городские меры поддержки, предусмотренные для ветеранов и инвалидов боевых действий, также получат военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России, проводившие работу по поиску и разминированию в районах проведения СВО; граждане, принимавшие участие в СВО в составе специальных (штурмовых) подразделений на основании соглашений (иных правоотношений), заключенных с Минобороны России в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года; гражданские специалисты, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей.