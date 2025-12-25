Штрафы и аресты: Китайцев будут жёстко наказывать за интим в переписках

Как пишет The Washington Post, новые правила распространяются на все популярные платформы, включая WeChat. Под ограничения попадают не только фотографии и видео, но и откровенные формулировки, пошлые намёки и сексуализированные высказывания. Фактически власти исключают саму возможность подобного общения в мессенджерах.
В Пекине объяснили ужесточение тем, что борьба с «неприемлемым контентом» теперь закрепляется на законодательном уровне. Главной целью там называют защиту несовершеннолетних и обеспечение «цифровой безопасности» подрастающего поколения.
За нарушение новых правил предусмотрено наказание до 15 суток ареста и штраф до 700 долларов — это почти вдвое больше прежних санкций. Если же в деле фигурируют несовершеннолетние, ответственность может оказаться гораздо строже, вплоть до реальных тюремных сроков.
Ранее Life.ru писал, что чрезмерное потребление порнографии всё чаще сказывается на здоровье молодых людей. Российские врачи зафиксировали рост проблем с либидо и эрекцией у мужчин до 30 лет. Медики связывают это с доступностью откровенного контента.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.