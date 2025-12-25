Штрафы и аресты: Китайцев будут жёстко наказывать за интим в переписках

Как пишет The Washington Post, новые правила распространяются на все популярные платформы, включая WeChat. Под ограничения попадают не только фотографии и видео, но и откровенные формулировки, пошлые намёки и сексуализированные высказывания. Фактически власти исключают саму возможность подобного общения в мессенджерах.