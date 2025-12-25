Четыре тёплые остановки оборудуют в Хабаровске до конца года

Администрация Хабаровска продолжает работу по благоустройству «Маршрута № 1», в рамках которого, в том числе, на остановках общественного транспорта монтируются современные тёплые павильоны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент уже смонтировано 25 сооружений.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, всего на «маршруте № 1», который соединяет аэропорт, речной и железнодорожный вокзалы, должно быть модернизировано 66 остановок общественного транспорта, из которых 47 — по муниципальной инвестиционной программе совместно с городскими предприятиями.
До конца этого года в краевой столице должны смонтировать ещё четыре современных павильона. Их установят на остановках «Театр юного зрителя», «Истомина», «Речной вокзал» (в сторону улицы Муравьёва-Амурского), а также «Выборгская» (в сторону центра города).
Отметим, что в Хабаровске устанавливаются павильоны трёх типов: тёплые, без отопления и компактные. Выбор, какой из них использовать, зависит от пассажиропотока — где он наиболее интенсивен, монтируют конструкции с обогревом. При этом внешний вид остановок выполнен в едином стиле.
В администрации города планируют, что после завершения модернизации остановочных пунктов на «маршруте № 1» работа продолжится на основных автомагистралях Хабаровска — в южном и северном направлении. По предварительным расчётам, это ещё порядка 60 павильонов. Для реализации задуманного в муниципалитете ждут поддержки от предпринимательского сообщества.