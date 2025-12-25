Четыре тёплые остановки оборудуют в Хабаровске до конца года

Отметим, что в Хабаровске устанавливаются павильоны трёх типов: тёплые, без отопления и компактные. Выбор, какой из них использовать, зависит от пассажиропотока — где он наиболее интенсивен, монтируют конструкции с обогревом. При этом внешний вид остановок выполнен в едином стиле.