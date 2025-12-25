Автовладельцам напомнили о замене водительского удостоверения: вот кому его надо обновить

Водителям стоит обновить права заблаговременно, если срок их действия заканчивается во время новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, информацию передает РИА Новости.
«В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене», — рассказал собеседник агентства.
Согласно разъяснениям ведомства, действие прав, срок которых заканчивается или уже закончился в праздники, будет продлено на три года от даты истечения, но только один раз. Замена удостоверения при этом производится по стандартной упрощенной процедуре — без экзаменов.
Как ранее сообщал KP.RU, в 2026 году российских водителей ждет ряд нововведений и штрафов. Например, появятся открытый рейтинг российских автошкол и рост транспортного налога.