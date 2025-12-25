Ричмонд
Эксперт объяснил, как помочь жертве мошенников

Психиатр Шуров: Диалог с близкими поможет жертве мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Психиатр Василий Шуров рассказал NEWS.ru, как помочь человеку, который стал жертвой телефонных аферистов, и на что обратить внимание его близким.

— Если ваш близкий вдруг стал замкнутым, перестал выходить на связь или ведет себя странно — это повод для тревоги. Вместе с семьей нужно подойти, поговорить и доходчиво объяснить, что никакие ФСБ, Генштаб и другие структуры не работают с гражданскими по телефону и не требуют переводить деньги, — объяснил специалист.

По его словам, мошенники сначала проверяют человека на внушаемость, давая мелкие поручения, а затем, манипулируя страхом потери сбережений или угрозой тюрьмы, выманивают крупные суммы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что лжекурьер пытался обмануть студентку, но выдал себя одним наивным вопросом.