Эксперт объяснил, как помочь жертве мошенников

Психиатр Василий Шуров рассказал NEWS.ru, как помочь человеку, который стал жертвой телефонных аферистов, и на что обратить внимание его близким.
— Если ваш близкий вдруг стал замкнутым, перестал выходить на связь или ведет себя странно — это повод для тревоги. Вместе с семьей нужно подойти, поговорить и доходчиво объяснить, что никакие ФСБ, Генштаб и другие структуры не работают с гражданскими по телефону и не требуют переводить деньги, — объяснил специалист.
По его словам, мошенники сначала проверяют человека на внушаемость, давая мелкие поручения, а затем, манипулируя страхом потери сбережений или угрозой тюрьмы, выманивают крупные суммы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что лжекурьер пытался обмануть студентку, но выдал себя одним наивным вопросом.