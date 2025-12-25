Новосибирская предпринимательница оказалась в суде из-за Чебурашки

Чебурашка на сумках новосибирской предпринимательницы стал причиной судебного разбирательства. Иск к женщине подала киностудия «Союзмультфильм», требуя компенсацию за использование изображения персонажа без разрешения. Об этом следует из данных картотеки Арбитражного суда Новосибирской области.
Акционерное общество «Киностудия “Союзмультфильм” обратилось в Арбитражный суд, утверждая, что образ Чебурашки из мультсериала “Крокодил Гена” является интеллектуальной собственностью и товарным знаком, на который права принадлежат двум компаниям: АО “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм”.
Предпринимательница без лицензии производила сумки и одежду с изображением Чебурашки, а также распространяла эти товары за пределами Новосибирской области, в том числе во Владимирской. Истец провел контрольные закупки продукции.
На претензию правообладателей женщина не ответила и отказалась заключить договор на использование персонажа. Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение взыскать с предпринимательницы 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав, а также возместить судебные расходы.