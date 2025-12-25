«Дома так не едим»: пациенты Красноярской краевой больницы оценили качество питания

Результаты порадовали специалистов производства, а озвученные пожелания пообещали учесть в дальнейшей работе.
Анкеты с вопросами о питании в больнице выдали 900 пациентам из 1321 находящихся на лечении, заполнили их 655 человек. «В подавляющем большинстве анкет были положительные отзывы и благодарности. Средний показатель удовлетворённости пациентов качеством питания составил 98%», — рассказали в минздраве и привели некоторые цитаты из отзывов пациентов:
«Всё отлично, очень вкусно, так держать»; «Всё устраивает, спасибо каждому, кто заботится о нас»; «Продолжайте в том же духе»; «Спасибо! На такое количество так приготовить — просто молодцы, премию вам от больницы и благодарность с занесением в личное дело… Дома так не едим и разнообразие есть. Жаловаться на ваше приготовление грех, здоровья вам, и благодарность, низкий поклон поварам, всем работникам пищеблока».
Были и пожелания к производству лечебных блюд, например, такие: «Чуть больше подсаливать пищу! Чуть больше подсахаривать напитки»; «Добавлять в меню салат из свежих овощей»; «Хотелось бы побольше соли»; «Включить в ассортимент мандарины, апельсины, может, бананы. Не хватает соли».
Анонимные опросы об удовлетворённости качеством блюд в краевой больнице проводятся раз в квартал. Результаты каждого анализируются и затем, при необходимости, принимается план корректирующих действий.
«Такие большие срезы помогают проанализировать, правильно оценить и быстро исправить недочёты, если они выявляются, а также определить дальнейшие направления работы. Но не все пожелания пациентов можно выполнить, поскольку питание в стационаре — это тоже часть лечебного процесса. Для пациентов разных профилей назначаются соответствующие столы: кому-то как раз необходимо пониженное содержание соли или сахара, кому-то врачи назначают питание пониженной калорийности, а другим, наоборот, показан усиленный белковый рацион и так далее. Технология приготовления пищи для такого большого и разнообразного контингента пациентов требует и настоящего мастерства, и постоянного мониторинга качества, и контроля за поступающими от поставщиков продуктов на соответствие требованиям различных санитарных и микробиологических норм, контроля своевременной транспортировки и доставки блюд в более чем 60 отделений», — рассказали в больнице.