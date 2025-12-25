«Дома так не едим»: пациенты Красноярской краевой больницы оценили качество питания

«Такие большие срезы помогают проанализировать, правильно оценить и быстро исправить недочёты, если они выявляются, а также определить дальнейшие направления работы. Но не все пожелания пациентов можно выполнить, поскольку питание в стационаре — это тоже часть лечебного процесса. Для пациентов разных профилей назначаются соответствующие столы: кому-то как раз необходимо пониженное содержание соли или сахара, кому-то врачи назначают питание пониженной калорийности, а другим, наоборот, показан усиленный белковый рацион и так далее. Технология приготовления пищи для такого большого и разнообразного контингента пациентов требует и настоящего мастерства, и постоянного мониторинга качества, и контроля за поступающими от поставщиков продуктов на соответствие требованиям различных санитарных и микробиологических норм, контроля своевременной транспортировки и доставки блюд в более чем 60 отделений», — рассказали в больнице.