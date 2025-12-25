В Новосибирской области запретили публикации о БПЛА

«В целях минимизации рисков утечки информации о последствиях совершенных им террористических атак в субъектах РФ и предпринимаемых органами власти мер реагирования», — сообщается на сайте регионального правительства.
Согласно решению, под запрет попадает публикация в средствах массовой информации, интернете, социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах любых данных о применении дронов и их последствиях. Нельзя распространять сведения, позволяющие определить тип аппарата, места его запуска, падения или траекторию полета, а также идентифицировать объекты атаки, факты поражения и характер нанесенных повреждений.
Ограничения также касаются информации о работе систем противодействия дронам, включая средства ПВО и радиоэлектронной борьбы. Запрещено раскрывать места расположения, временной дислокации и организации службы российских вооруженных сил и правоохранительных органов, а также расположение военной инфраструктуры, систем противодействия БПЛА, связи и охраны стратегических объектов транспортного, промышленного и энергетического комплексов.
При этом запрет не распространяется на официальные сообщения, которые могут публиковать федеральные и региональные органы власти, а также местного самоуправления.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что депутаты Госдумы приняли законопроект, который приравнивает электронные студенческие билеты и зачётные книжки к их бумажным аналогам.