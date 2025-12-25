Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области запретили публикации о БПЛА

В Новосибирской области запретили публиковать информацию, связанную с применением беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение было утверждено на заседании региональной антитеррористической комиссии 22 декабря.

Источник: Сиб.фм

«В целях минимизации рисков утечки информации о последствиях совершенных им террористических атак в субъектах РФ и предпринимаемых органами власти мер реагирования», — сообщается на сайте регионального правительства.

Согласно решению, под запрет попадает публикация в средствах массовой информации, интернете, социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах любых данных о применении дронов и их последствиях. Нельзя распространять сведения, позволяющие определить тип аппарата, места его запуска, падения или траекторию полета, а также идентифицировать объекты атаки, факты поражения и характер нанесенных повреждений.

Ограничения также касаются информации о работе систем противодействия дронам, включая средства ПВО и радиоэлектронной борьбы. Запрещено раскрывать места расположения, временной дислокации и организации службы российских вооруженных сил и правоохранительных органов, а также расположение военной инфраструктуры, систем противодействия БПЛА, связи и охраны стратегических объектов транспортного, промышленного и энергетического комплексов.

При этом запрет не распространяется на официальные сообщения, которые могут публиковать федеральные и региональные органы власти, а также местного самоуправления.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что депутаты Госдумы приняли законопроект, который приравнивает электронные студенческие билеты и зачётные книжки к их бумажным аналогам.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше