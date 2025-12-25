Что есть и сколько пить в новогоднюю ночь: санврачи дали советы казахстанцам

Медики утверждают, что небольшая доза вина способствует лучшему усвоению и перевариванию пищи. Это особенно важно во время длительного праздничного ужина. Одним из лучших блюд для новогоднего дастархана медики называют бешбармак. Говядина варится более двух часов, а конина — более трёх часов, что обеспечивает достаточную термическую обработку мяса.
Алкоголь обладает ферментативной способностью, но его чрезмерное употребление негативно сказывается на организме. Гаухар Каткенова, замглавы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, рекомендует употреблять бокал хорошего вина. Это способствует пищеварению и усвоению пищи.
Помимо бешбармака, медики советуют готовить манты. Блюда на пару полезнее и легче усваиваются. Важно помнить, что любое горячее не должно оставаться на столе дольше двух часов, так как после этого продукты теряют свежесть и могут стать источником бактерий. Санврачи рекомендуют подавать еду небольшими порциями.
Выбор салатов остаётся за хозяйками, но эксперты предупреждают, что доедать новогодние угощения 1 января не стоит. Салаты, заправленные майонезом или растительным маслом, портятся менее чем через сутки даже в холодильнике.
Медики советуют запивать праздничные блюда минералкой, натуральными соками без сахара и свежезаваренным чаем. Это поможет поддерживать здоровье и наслаждаться праздником без вреда для организма.