Трамп заявил, что плохому Санте не стоит вторгаться в США

США следят за Санта-Клаусом по всему миру, плохому Санте не следует вторгаться в Соединённые Штаты, рассказал детям президент Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что плохому Санте не следует вторгаться в США, по словам Трампа, американская сторона «следит» за ним.

«Мы следим за Сантой по всему миру. Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрён. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший», — сказал он.

Высказывание прозвучало в ходе общения Трампа с детьми в канун католического Рождества. Дети звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса.

Трамп встречает праздник в своей резиденции во Флориде вместе с супругой Меланьей Трамп.

Трамп поделился, что конфликт на Украине отвлекает его от праздничных дел, кроме того, по его словам, его отвлекает КНР.

Напомним, пользователи по всему миру в режиме онлайн наблюдают за полётом волшебных саней Санта-Клауса в сервисе Flightradar. NORAD также ежегодно отслеживает рождественское путешествие Санты.

Ранее сообщалось, что министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет назвал себя «непослушным ребёнком Трампа». Представители средств массовой информации задали вопрос Хегсету о «списке непослушных детей» Трампа. Он прозвучал с отсылкой на «непослушных детей Санта-Клауса» в преддверии католического Рождества.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше