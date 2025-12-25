Трамп заявил, что плохому Санте не стоит вторгаться в США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что плохому Санте не следует вторгаться в США, по словам Трампа, американская сторона «следит» за ним.
«Мы следим за Сантой по всему миру. Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрён. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший», — сказал он.
Высказывание прозвучало в ходе общения Трампа с детьми в канун католического Рождества. Дети звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса.
Трамп встречает праздник в своей резиденции во Флориде вместе с супругой Меланьей Трамп.
Трамп поделился, что конфликт на Украине отвлекает его от праздничных дел, кроме того, по его словам, его отвлекает КНР.
Напомним, пользователи по всему миру в режиме онлайн наблюдают за полётом волшебных саней Санта-Клауса в сервисе Flightradar. NORAD также ежегодно отслеживает рождественское путешествие Санты.
Ранее сообщалось, что министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет назвал себя «непослушным ребёнком Трампа». Представители средств массовой информации задали вопрос Хегсету о «списке непослушных детей» Трампа. Он прозвучал с отсылкой на «непослушных детей Санта-Клауса» в преддверии католического Рождества.