В Хабаровске мать подростка выплатит ущерб за рекламу наркотиков на РАНХиГС

В Хабаровске по иску прокуратуры Центрального района с матери 15-летнего подростка взысканы средства, затраченные на восстановление фасада здания РАНХиГС — объекта культурного наследия. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
В июле 2025 года неизвестный нанёс на здание вуза и расположенную рядом автобусную остановку надписи с рекламой магазинов по продаже наркотиков. Это причинило ущерб государственному имуществу.
Видео инцидента опубликовали в социальных сетях, что стало поводом для прокурорской проверки. В ходе мероприятий установлена личность нарушителя — им оказался несовершеннолетний хабаровчанин.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба с матери подростка. Центральный районный суд удовлетворил требования в полном объёме. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Кроме того, мать привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. В отношении самого подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм», расследование которого находится на контроле надзорного ведомства.