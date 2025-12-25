В Хабаровске мать подростка выплатит ущерб за рекламу наркотиков на РАНХиГС

Кроме того, мать привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. В отношении самого подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм», расследование которого находится на контроле надзорного ведомства.