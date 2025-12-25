В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза: вот в чем его преимущества

В Роспотребнадзоре разработали тест для быстрой диагностики туберкулеза с результатом за 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)», — передает слова ведомства РИА Новости.
Как заявили в пресс-службе, основные преимущества разработки — это высокая, сравнимая с ПЦР, точность. Кроме этого, это также возможность получить результат всего за полчаса для ускорения диагностики и способность выявлять возбудителя в мокроте даже в малых количествах.
Разработка стала частью федерального проекта «Санитарный щит страны», нацеленного на обеспечение безопасности здоровья.
Ранее стало известно, что новосибирские ученые из НГТУ НЭТИ разрабатывают аэромониторинговую систему для оперативного выявления источников загрязнения рек и озер.