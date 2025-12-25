Прокуратура Приморья недовольна ликвидацией последствий снежного циклона в муниципалитетах

Так, жители Владивостока сообщают, что в городе до сих пор не очищены от снежного наката проезды к социальным учреждениям и придомовые территории. Наиболее проблемные микрорайоны — Патрокл, Школьная, Чуркин, Змеинка, Снеговая Падь, бухта Тихая, пригороды, 63-й и 71-й микрорайоны, даже центр. В городском округе Фокино транспортный коллапс сегодня утром возник на въезде в посёлок Дунай, на подъёме к 30-му судоремонтному заводу. Автомобили не могут подняться по обледеневшей дороге, движение транспорта фактически парализовано.