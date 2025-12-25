Прокуратура Приморья недовольна ликвидацией последствий снежного циклона в муниципалитетах

О непогоде Примгидрометцентр предупреждал заблаговременно, но у местных администраций для своевременной ликвидации зимней скользкости не хватило то ли сил и средств, то ли компетентности. Прокуратура проверяет работу органов местного самоуправления по содержанию автомобильных дорог и тротуаров в зимний период, а также управляющих организаций при содержании придомовых территорий.
Наибольшую озабоченность вызывает у приморцев состояние пешеходной инфраструктуры после снегопада. Если магистральные дороги более-менее чистят, ограничений движения на междугородних дорогах не вводилось, перевалы не закрывали, то тротуары остаются в неудовлетворительном состоянии спустя сутки после циклона. Больше всего жалоб поступило из Владивостока, Находки, Большого Камня, Фокино и Партизанского округа.
По результатам проверок будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Фактическое устранение нарушений прокуратура держит на контроле.
Так, жители Владивостока сообщают, что в городе до сих пор не очищены от снежного наката проезды к социальным учреждениям и придомовые территории. Наиболее проблемные микрорайоны — Патрокл, Школьная, Чуркин, Змеинка, Снеговая Падь, бухта Тихая, пригороды, 63-й и 71-й микрорайоны, даже центр. В городском округе Фокино транспортный коллапс сегодня утром возник на въезде в посёлок Дунай, на подъёме к 30-му судоремонтному заводу. Автомобили не могут подняться по обледеневшей дороге, движение транспорта фактически парализовано.
Сегодня утром страдают от гололёдных явлений микрорайоны Артёмовского городского округа. Не убраны дороги в частном секторе и в районе новых жилых комплексов и кварталов. А в Находке выдалось недоброе утро на объездной дороге, которую не могут преодолеть контейнеровозы.