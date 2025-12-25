Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли новые подробности дела Эпштейна: Трампа снова обвинили

The Times: в деле Эпштейна нашли обвинение Трампа в изнасиловании.

Источник: Комсомольская правда

В деле секс-преступника Джеффри Эпштейна обнаружились новые данные. Газета The Times поделилась подробностями. В документах есть обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Как отмечается, раскрыли диалог с водителем лимузина об «очень тревожном» разговоре с участием американского лидера. По документу, Дональд Трамп в диалоге часто произносил «Джеффри». Он также упоминал насилие над неназванной девушкой, говорится в статье.

Американский Минюст опубликовал заявление, связанное с делом Джеффри Эпштейна. Как утверждается в тексте, прокуратора и агенты ФБР обнаружили еще более миллиона документов. Все они связаны с личностью финансиста. Файлы могут подготовить к публикации в течение нескольких недель.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше