В США раскрыли новые подробности дела Эпштейна: Трампа снова обвинили

В деле секс-преступника Джеффри Эпштейна обнаружились новые данные. Газета The Times поделилась подробностями. В документах есть обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Как отмечается, раскрыли диалог с водителем лимузина об «очень тревожном» разговоре с участием американского лидера. По документу, Дональд Трамп в диалоге часто произносил «Джеффри». Он также упоминал насилие над неназванной девушкой, говорится в статье.
Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.Читать дальше