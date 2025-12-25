СФР досрочно перечислит пенсии и пособия в Новосибирской области

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
До конца декабря семьям региона, получающим выплаты через банки, будут перечислены детские пособия, которые обычно поступают в начале января. В частности, 25 декабря будут переведены следующие выплаты, которые обычно приходят 3 числа каждого месяца:
— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
— ежемесячные выплаты на детей военнослужащих.
Кроме того, 25 декабря будет произведено перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала, так как 5 января — единый день перечисления этой выплаты выпадает на праздничный день. Также до 25 декабря поступит пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.
Все выплаты касаются пособий за декабрь. Средства будут перечисляться в течение дня, а их зачисление на счета (или карты) будет производиться банками. В случае вопросов по зачислению средств гражданам следует обратиться в свой банк.
Органы социальной защиты населения также выплачивают региональные пособия семьям с детьми, однако график этих выплат отличается от графика СФР по Новосибирской области.
Кроме того, 26 декабря будет произведено досрочное перечисление пенсий, так как 11 января 2026 года приходится на выходной день. Пенсии «второго потока» будут перечислены по графику 21 января. Эти пенсии будут выплачены уже с учетом индексации, которая вступит в силу с 1 января 2026 года.
Важно отметить, что досрочное перечисление коснется только тех, кто получает пенсии или пособия через банк. Если выплаты доставляются почтой, они будут произведены в январе по графику Почты России. Для уточнения графика можно обратиться в почтовые отделения по месту жительства.
Если у граждан возникнут вопросы, они могут обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 800 100 0001 (звонок бесплатный). Режим работы центра: с понедельника по четверг — с 8.30 до 17.15, в пятницу — с 8.30 до 16.00.